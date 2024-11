TCHAD Tchad : ouverture des travaux de la 10ème Conférence régionale de CAPSCA AFRICA

Par Hassan Abderamane - 19 Novembre 2024



Cette rencontre est l'occasion de partager des leçons tirées des récents événements sanitaires mondiaux, et d’identifier les lacunes persistantes dans les capacités à répondre aux urgences.

La 10ème Conférence régionale de « Collaborative Arrangement for the Prévention and Management of Public Health Évents in Civil Aviation » (CAPSCA), s'est ouverte ce 19 novembre 2024 à N’Djamena, sous le leadership du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale.



Ce grand rendez-vous a été marqué par la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, le ministre de la Santé publique, des experts, ainsi que des représentants des organisations internationales.



Dans son allocation, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Tchad, Dr Blanche Anya explique que la coopération internationale, en matière de santé publique, est plus essentielle que jamais, particulièrement dans le contexte de l'aviation civile, où les risques de propagation des maladies sont amplifiés par la rapidité et la fréquence des déplacements. Elle indique que la pandémie du Covid-19 a montré à quel point notre monde est interconnecté et vulnérable.



La représentante de l’OMS indique que l'une des principales responsabilités de l'Organisation mondiale de la santé est de superviser le cadre global de prévention, et de contrôle de la propagation internationale des maladies. Depuis son adoption en 2005, le règlement sanitaire internationale (RSI) a guidé les efforts pour prévenir la propagation des maladies à l'échelle internationale.



C'est pourquoi la 10ème réunion qui se tient au Tchad, est l'occasion de partager des leçons tirées des récents événements sanitaires mondiaux, et d’identifier les lacunes persistantes dans les capacités à répondre aux urgences. Elle a tenu à remercier le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, pour l'organisation de cette conférence sur les approches CAPSCA.



Prenant la parole, le ministre de la Santé publique, Abdelmadjid Abderahim, indique que le Tchad, pour honorer ses engagements vis-à-vis du règlement international, a désigné 18 points d'entrée tout autour de la ceinture avec les États voisins. Il s’agit de mettre en pratique des dispositifs adéquats pour répondre à toutes les sollicitations des malades surpris par des maladies émergentes.



Ouvrant les travaux, la ministre des Transports, de l'Avion civile et de la Météorologie nationale, Mme Fatimé Goukouni Weddeye a, au nom du gouvernement, salué la présence de toutes les délégations présentes, et particulièrement l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), pour la tenue de la 10ème Conférence régionale de CAPSCA Africa en terre tchadienne.



Elle souligne que le secteur de l'aviation est ainsi confronté à plusieurs défis en matière de santé, qui peuvent avoir un impact sur la sécurité des passagers, le bien-être des équipages et l’efficacité opérationnelle globale. La ministre Fatimé Goukouni Weddeye explique que cette initiative vise à bâtir les capacités des États à faire face aux urgences de santé qui impactent le transport aérien.



Elle découle de l'article 14 de la convention de Chicago qui invite les États parties à veiller à la mise en place de mesures efficaces, pour prévenir la propagation par la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique) de la variole, de la fièvre. « En tant que communauté de l'aviation civile, nous avons tiré des leçons de cette expérience », a déclaré la ministre des Transports. En effet, l’aviation civile joue un rôle crucial dans la connectivité, le commerce et le tourisme.



« Toutefois, ces fonctions fondamentales ne peuvent être réalisées que si nous assurons la santé et la sécurité de tous les acteurs impliqués », a-t-elle conclu. Il faut rappeler que les travaux de cette conférence dureront quatre jours, du 19 au 22 novembre 2024.





