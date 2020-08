Tchad : ouverture du comité de pilotage du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure

La troisième réunion du comité de pilotage du Projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad (PAASIT) s'est ouverte mercredi à N'Djamena, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de l'ambassadeur de l'Union Européenne au Tchad.



Ce projet intersectoriel vise à améliorer la bonne gouvernance de la sécurité intérieure, améliorer les outils de compétence des forces de sécurité intérieure, et améliorer les relations entre la population et les forces de sécurité intérieure. Son objectif global est de contribuer à réduire et à dissiper le climat général d'insécurité.



"Nous avons la latitude d'analyser et de décider des orientations que nous devons confirmer, réorganiser, redéployer pour que le projet atteigne les objectifs pour lequel le financement a été mis à disposition", a indiqué le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne.