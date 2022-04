Tchad : ouverture du festival des arts et de la culture de la Tandjilé

Le festival des arts et de la culture du peuple de la Tandjilé a été officiellement lancé le 12 avril 2022 à Laï. Ce festival, premier du genre, regroupant tous les fils et filles de la province, est placé sous le thème : Arts et culture, levier du développement socioéconomique de la Tandjilé.



Selon le président du comité d'organisation, Keinani Jonas, la culture peut aider à contribuer, à construire une société démocratique et à participer au développement durable d'un pays. Ceci par le changement de mentalité.



Dans son allocution de circonstance, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a relevé les maux qui minent le développement de sa circonscription administrative. Il s'agit du phénomène de viol des mineurs, le vol de bétail, le vol à main armée, l'alcoolisme, le conflit agriculteurs-éleveurs, entre autres.



Officiant la cérémonie, le conseiller du ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité, Massengo Massengar Jonas, a salué l'initiative avant d'appeler tous les fils de la Tandjilé à l'unité.



Ce festival s'étale sur une semaine avec au programme : conférences-débats, danses traditionnelles, course des pirogues, course des chevaux, expositions-ventes, contes traditionnels, spectacles vivants, gastronomie et musique.