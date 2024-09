Tchad : ouverture officielle de la réunion du directoire des institutions universitaires

Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi, a présidé le 17 septembre 2024, à la faculté de médecine de Gardole, à l’ouverture de la cérémonie officielle de la réunion du directoire des institutions universitaires tchadiennes, édition 2024.



Cette réunion du directoire des institutions universitaires regroupant les responsables des universitaires, des instituts universitaires et des écoles de formation, vise à dresser le bilan de l’année académique 2023-2024, au niveau de chaque institution d'enseignement supérieur et de recherche, proposer des réformes et donner des orientations de mise en œuvre.



Elle permet également d’informer et de sensibiliser les uns et les autres sur les principes de la gouvernance universitaire et de la gestion des biens publics.



Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi, se dit persuadé qu'ils peuvent aller plus loin, qu'ils peuvent être plus performants afin d'une part, de répondre aux attentes du gouvernement, de leurs étudiants, de leurs personnels, des entreprises et d'autre part, de tendre vers les standards internationaux.



« En effet, nonobstant les efforts et les résultats obtenus, il y a encore des points à corriger rapidement, des points d'amélioration continue et des axes de progrès à réaliser. Je pense particulièrement », a-t-il déclaré.



Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi, a déploré entre autres le bilan trimestriel de la gestion budgétaire qui n’est pas encore effectuée régulièrement par certains établissements comme demandes, l'absence inexpliquée d'entretien des espaces pédagogiques, scientifiques, administratifs, techniques, sportifs et culturels de nos campus.



Les résultats de leurs travaux seront d’une grande importance pour la réussite de l’année académique de 2024-2025, et la poursuite des réformes du département de l’enseignement supérieur.