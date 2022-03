Tchad : "par la grâce de Dieu et les actions du CMT, nous existons en tant que nation"

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a reçu le 2 mars une délégation de responsables des organisations féminines du Tchad, conduite par Mariam Mahamat Nour, présidente du Conseil National des Femmes Leaders du Tchad (CONAF).



Mariam Mahamat Nour, après les échanges a indiqué que : « Personne ne savait que le #Tchad allait exister en tant que Tchad actuellement suite au décès tragique et inattendu du Maréchal du Tchad. Nous pensions que c’est le chaos qui allait s’installer. Par la grâce de Dieu et par les actions du CMT, nous existons en tant que nation, en tant que pays. Il faudrait que nous fassions tout pour préserver cela ».



Elle ajouté qu'avec cette transition, c'est une opportunité unique à saisir pour que le Tchad puisse sortir grandit et puisse poser les jalons d'un devenir radieux pour la population tchadienne. Elle a lancé un appel à tous pour soutenir cette transition pour qu'il y ait la cohésion sociale et le vivre ensemble.



Les femmes leaders du Tchad ont exprimé leur soutien indéfectible au Conseil militaire de transition en l'occurrence à son président, Mahamat Idriss Deby Itno, pour avoir éviter au Tchad un néant sombre après la perte tragique du feu Idriss Deby Itno.



Mahamat Idriss Deby Itno a pour sa part relevé que, du point de vue démographique, la femme reste une actrice incontournable pour la saine politique du Tchad. Rien ne pourra l'arrêter dans sa quête d'une transition juste, équitable, réussie et inclusif dit-il.