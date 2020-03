Tchad : parchemin de fin d'études pour la promotion universitaire Nadji Madou

En images : Plus d'une centaine d'étudiants des facultés de sciences juridiques et politiques de l'Université de N'Djamena ont reçu samedi leur parchemin de fin d'études.



Ils sont issus de la promotion 2015-2016, baptisée "Maître Nadji Madou."



La cérémonie a eu lieu au Palais du 15 janvier à N'Djamena, sous le slogan "Les raviveurs de la flamme qui s'éteint", en présence des enseignants et des familles.



Détails à suivre.