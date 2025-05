Tchad : partage d'expérience des comités de veille cantonaux de lutte contre les VBG

L'ouverture de la table ronde restitution et partage d'expérience des comités de veille cantonaux de lutte contre les violences basées sur le genre dans les dix cantons, a eu lieu le mardi 05 mai 2025 à l'hôtel de l'Amitié.



A cette occasion, la représentante résidente de l’UNFPA au Tchad, Yewande Odia, a rappelé que les statistiques ne sont pas reluisantes dans la région Sahel. Et particulièrement au Tchad, où selon les enquêtes, 2 femmes sur 3 sont mariées de force avant 18 ans et une femme sur deux a déjà eu un enfant avant 16 ans.



Par ailleurs, le viol de mineures et les féminicides sont très répandus de nos jours. En 2024, ce sont environ 2780 cas de VBG qui ont été enregistrés dans la base de données du Système d'information VBG. Et pour le premier trimestre de 2025, ce sont 598 cas déjà déclarés.



Ces violences ont des conséquences sur la santé physique, le bien-être émotionnel et sur l'épanouissement socio-économique des femmes et filles.