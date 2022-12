Tchad : partage d'expériences sur la participation citoyenne et la gouvernance communale

Le Centre d'Études et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED), en partenariat avec Oxfam, a organisé un atelier de restitution et de partage d'expériences sur la participation citoyenne et la gouvernance communale, le 27 décembre à Gassi, au siège du CERGIED dans le 7ème arrondissement de N’Djamena.



Le travail budgétaire est considéré comme un instrument approprié de responsabilisation des citoyens et des décideurs publics, par rapport à la gestion des ressources publiques.



Le CERGIED se dit convaincu du rôle que les acteurs de la société civile et les citoyens peuvent jouer au Tchad, pour contribuer à la bonne utilisation des ressources publiques pour lutter efficacement contre la pauvreté.



L'organisation d'élections communales en 2012, dans une quarantaine de communes, a offert plus d'opportunités de participation des organisations de la société civile aux processus budgétaires.



Une telle participation ne pourrait être effective que si les élus locaux sont dotés des mêmes compétences budgétaires, comprennent l'importance et les enjeux de l'implication des OSC, dans le processus de préparation, d’élaboration, de vote et de mise en œuvre du budget.



Cette collaboration aidera les communes à mobiliser des ressources locales pour le financement des services publics essentiels.