Tchad : participation citoyenne, la commune de Bébédjia lance un processus de budget participatif

Après une semaine de travail dans les quartiers regroupés en 7 zones, le maire de Bébédjia, Maina Norbert Doumsengar, a présenté une synthèse des attentes de la population. Les demandes incluent l'ouverture de rues dans différents quartiers, l'installation de forages pour l'eau potable, la construction de caniveaux, l'équipement des centres de santé et de l'hôpital de district en produits pharmaceutiques, la réparation de la centrale électrique, la création d'un centre polyvalent et l'installation d'une radio communautaire.



La population a également proposé des stratégies pour les recettes et les dépenses afin de réaliser certains projets. Pour permettre à la population de s'impliquer dans ce processus citoyen, une grande rencontre est prévue avec les délégués des quartiers, les chefs de services déconcentrés de l'Etat et toute la corporation pour élaborer une maquette de budget qui sera soumise au conseil communal.