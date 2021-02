Tchad : parution d'un ouvrage d’énigmes mathématiques à la mémoire du Pr. Ibni Oumar

Le fils du professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh a écrit un ouvrage intitulé "1000 énigmes mathématiques" pour rendre hommage à son père porté disparu depuis février 2008. Le livre rassemble des casse-têtes, rébus, jeux de logique ainsi que d’autres formes d’énigmes inspirées des arts et du patrimoine culturel du pays de Toumaï et de l’Afrique.



Cet éminent professeur de mathématiques, Ibni Oumar, n’a jamais cessé de répéter que l’éducation apportait non seulement la lumière mais au delà, elle concourait à extirper les populations de l’ignorance et de l’obscurantisme. Ses étudiants racontent qu’il débutait toujours ses cours par une énigme.



Entre patronymes de terroirs, nomenclatures authentiques d’objets ancestraux et rappel des us et coutumes tchadiennes, ce livre est un double manuel de mathématiques et d’initiation aux cultures ancestrales du continent noir.



L’auteur Mahamat Saleh Ibni Oumar a eu à le souligner lors d’un entretien pour la sortie de l’ouvrage : « si d’aucuns pensent que cette affaire est close, nous continuons à lutter contre l'oubli, militer afin de réclamer justice pour notre père, illustre fils du Tchad ».