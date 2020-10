Tchad : pas de participation de l'UST au 2ème Forum national inclusif

L'Union des syndicats du Tchad (UST) ne prendra pas part aux assises du 2ème Forum national inclusif. Le secrétaire général de l'UST, Gounoug Vaima Gang-Faré, a estimé jeudi que l'évènement n'apportera rien au peuple.



Dans sa déclaration, Gounoug Vaima Gang-Faré a également dénoncé la mauvaise gouvernance qui s'accentue et l'insécurité qui s'amplifie. Il a relevé que les problèmes majeurs du peuple se sont aggravés et a notamment cité les grèves, le chômage des jeunes, les atteintes aux droits et les tensions intracommunautaires.



Selon lui, "l’instauration de la présidence intégrale" et "l’introduction du serment confessionnel" n’ont fait "qu’exacerber la division entre les populations".



Le 2ème Forum national inclusif est prévu du 29 octobre au 3 novembre 2020.