Tchad : pas (encore) d'accord avec Wakit Tamma et Les Transformateurs, malgré la médiation

Trois chefs religieux (Conseil Supérieur des Affaires Islamiques,Église Catholique et Église Protestante), des médiateurs des accords de Doha et le conseiller à la sécurité nationale de l'Émir du Qatar ont rencontré Dr. Succes Masra et Me. Max Loalngar.



​Dr. Succes Masra, leader des Transformateurs, affirme vouloir prendre part au dialogue mais sous conditions. Il exige notamment une réelle inclusivité dans les quotas de répartition.



"Dans la transparence, les échanges ont commencé et tout en restant disponibles pour la suite, il est utile de noter qu'il n'y a pas encore d'accord à date", précise-t-il. Dr. Succes Masra sollicite une suspension d'une semaine à 10 jours "pour donner la chance aux démarches de facilitation d'aboutir".