Tchad : passation de commandement à l'état-major général des armées

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, a installé samedi à la Place de la nation de N'Djamena, le nouveau chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud.



La cérémonie de passation de commandement a eu lieu en présence du CEMGA sortant, général de corps d'armée Taher Erda Taïro, appelé à d'autres fonctions par le chef de l'Etat. De nombreux officiers ont pris part à la cérémonie.



Le CEMGA entrant, le général de corps d'armées Abakar Abdelkerim Daoud a passé en revue les troupes des forces de défense et de sécurité. Il s'est engagé à bien assumer les responsabilités dans le courage, la dignité et le respect des institutions de la République.