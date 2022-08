Tchad : passation de service à l’antenne ONAMA de Kélo

Moursal Hussein a désormais pris la direction de la station de l’antenne de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA), de la ville de Kélo, dans la Tandjilé Ouest.



Il remplace à ce poste Ahmat Tidjani Seiro, qui y a servi pendant un an et cinq mois. La cérémonie de passation a eu lieu ce 15 août 2022.



Le directeur sortant a remercié ses anciens collaborateurs, et a évoqué le manque de studio local pour le traitement des informations. Il a évoqué aussi les efforts de l'Onama qui sont entre autres, la clôture de la station, la construction du local de la sentinelle et l’acquisition d’un groupe électrogène.



Quant au bureau du directeur, il est en cours d'aménagement.



Le secrétaire général du département de la Tandjilé Ouest, Ali Abakar Issa a félicité le directeur sortant. Il a par ailleurs exhorté le directeur entrant à faire bon usage du matériel de communication, et l’a renvoyé à l’exercice de ses fonctions. C'est par la signature du procès-verbal qu'a pris fin la cérémonie.