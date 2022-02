Tchad : passation de service à la délégation de l’Aménagement du territoire de la Tandjilé

Une cérémonie de passation de service entre les délégués sortant et entrant, de l'Aménagement du territoire de la Tandjilé s'est déroulée ce vendredi 18 février 2022 à Laï.



C'est le gouverneur de la Tandjilé, Doudlengar Miayo qui a présidé ladite cérémonie, en présence des autorités administratives, civiles, judiciaires, militaires, et traditionnelles, ainsi que des leaders religieux, des amis et parents.



Après un an et sept mois à la tête de la délégation provinciale de l'Aménagement du territoire de la Tandjilé, Abdelkrim Ahmat Abdelkrim passe la main à Djasrangr Beindé Edmond, pour conduire la destinée de cette institution de l'Etat. S’adressant à son successeur, le délégué sortant a souligné que beaucoup reste à faire. Car, dit-il, « la province est vierge ».



Dans son discours d'installation, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo a tout d'abord félicité le délégué entrant pour sa brillante nomination au poste de délégué de l'Aménagement du territoire, avant d'inviter ce dernier à se mettre résolument au travail.



Installé dans ses nouvelles fonctions, le délégué entrant Djasrangr Beindé Edmond, a remercié les plus hautes autorités du pays, pour la confiance placée en sa modeste personne. Il promet de continuer le travail entrepris par son prédécesseur, en vue du bon fonctionnement de la délégation provinciale de l’Aménagement du territoire de la Tandjilé. Il faut noter que la signature du procès-verbal à huis-clos a constitué la dernière étape de cette cérémonie.