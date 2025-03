Tchad : passation de service à la mairie de Pala

La cérémonie de passation de service entre le maire entrant et sortant de la ville de Pala s’est déroulée le mardi, 04 mars 2025 à l’hôtel de ville. Cet événement marquant dans la gestion municipale a été présidé par le préfet du département de Mayo-Dallah, Barka Abgoumssou.



C’était en présence des élus locaux, responsables administratifs et population locale. C’est au terme du procès-verbal, issu d’un consensus en vue de la désignation de l’exécutif communal de Pala, que Dr Armi Jonas, Blandine Kianguinbo, Baïmi Djouadjam et Linkreo Marandi, sont respectivement désignés maire titulaire, maire adjointe, premier et deuxième secrétaires de séance de la commune de Pala.



La cérémonie de passation des charges du 04 mars est un signe de reconnaissance et d’honneur à l’équipe sortante dirigée par Tao Hindabo. Elle est également un moment d’entame des activités de l’équipe désormais pilotée par Dr Armi Jonas, qui a pris place à la table du conseil pour le mandat confié par les citoyens, lors des élections municipales du 29 décembre 2024.



Le maire sortant, ému mais serein a, dans son discours bilan, retracé les moments forts de son mandat, soulignant les réalisations accomplies, tout en exprimant sa gratitude envers les habitants de la ville de Pala, pour leur soutien et leur engagement.