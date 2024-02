Tchad : passation de service au Secrétaire Général du ministère de l'Aménagement du territoire

Ce 19 février 2024, a eu lieu la passation de service entre le Secrétaire Général entrant, Youssouf Faradj Mabrouk, et le Secrétaire Général sortant, Kouladje Mbainarem, du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Cette cérémonie a été présidée par l'Inspecteur Général dudit ministère, M. Djeki Bilimi.



L'Inspecteur Général, M. Djeki, a souligné que ces hauts cadres qui accèdent à ce poste sont qualifiés et ont un parcours irréprochable, avec des expériences professionnelles remarquables. Il est à noter qu'ils ont commencé leur carrière au sein du ministère en tant que chefs de service avant d'atteindre cette position aujourd'hui.



Le Secrétaire Général sortant, Kouladje Mbainarem, a tenu à remercier toute son équipe et ses collègues qui l'ont aidé à réaliser un travail remarquable. Il a souligné que sans leur soutien, la tâche aurait été beaucoup plus difficile. Il a exprimé sa satisfaction et a souhaité bonne chance à son successeur, tout en mettant en avant les directives et les projets qui restent à accomplir.



Youssouf Faradj Mabrouk a souligné l'importance capitale du ministère, dont l'impact sur la population est immense et indéniable. Il a exprimé son engagement à servir cette institution et à relever les défis qui se présenteront.