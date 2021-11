Tchad : passation de service entre l’ancien et le nouveau PCA de l'ONASA

En application du décret du 25 octobre 2021, l’inspecteur général du ministère de l'Irrigation, de la Production et du Développement agricole, représentant le ministre, a procédé ce 30 novembre 2021, à l'hôtel Radisson Blu de N'djamena, à la cérémonie de passation de service entre le nouveau PCA de l'Office national de sécurité alimentaire, Gayang Souare et le sortant, Dr Mahamat Annadif Yous, en présence de plusieurs personnalités.



Pour le nouveau président du conseil d'administration de l'ONASA, Gayang Souare, « la mission qui nous attend est noble, exaltante et salvatrice pour notre cher pays et demande fortement la contribution de tous les acteurs impliqués dans la chaîne, à savoir la tutelle, les partenaires, l'exécutif de l'organisme, le conseil d'administration... ».



Pour Gayang Souare, la réussite cette mission noble ne serait possible qu'avec une franche collaboration et grâce à un climat assaini dans le travail.