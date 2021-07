Tchad : passation de service entre l'équipe de l'IGE entrante et sortante

Nommés par décret n° 145 du 15 juillet 2021, le nouveau Inspecteur général d'État ALI MBODOU MBODOUMI et son Adjointe Mme. DETOLOUM BINON CÉLESTINE ont pris officiellement service ce 17 juillet 2021.



La cérémonie de passation de service a eu lieu au sein de l'institution en présence du secrétaire général de la Présidence de la République DAVID HOUDEINGAR NGARIMADEN et du directeur de cabinet civil du président de la République AZIZ MAHAMAT SALEH.



L'Inspecteur Général d'État sortant ISSA MAHAMAT ABDELMAMOUT, dans sa déclaration de circonstance, s'est dit convaincu des compétences et des capacités psychologiques de son successeur à poursuivre les travaux déjà engagés à l'Inspection générale d'État.



Le nouvel Inspecteur général d'État a insisté sur la rigueur de travail, l'impartialité, l'objectivité et la probité morale dans les missions du personnel de l'institution. Il a appelé les agents à se mettre au travail pour être à la hauteur des défis qui les attendent.