Tchad : passeports et cartes d'identité de nouvelle génération imprimés dès avril

28 Février 2019





Une équipe de l'Agence nationale des titres sécurisés et de la société française IDEMIA a été reçu ce mercredi matin par le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah. Des échantillons du futur passeport biométrique et de la carte d'identité CEMAC lui ont été présentés. Ces documents de voyage internationaux seront bientôt disponibles pour les ressortissants tchadiens.



Cette innovation découle de la volonté de six chefs d'Etats actée depuis 2013 de supprimer toutes les frontières au sein de la CEMAC.



Une première livraison dès fin avril



Les premières unités de production des titres sécurisés devraient être déployées d'ici la fin du mois d'avril, selon le calendrier prévisionnel.



"Nous sommes venus présenter au ministre les premiers échantillons du futur passeport tchadien. L'échéance qu'on vise tous c'est d'être en possibilité pour fin avril de déployer les premières unités de production de vrais passeports tchadiens de nouvelle génération", a déclaré Antoine Grenier, directeur de la région Afrique d'IDEMIA, une entreprise de sécurité numérique spécialisée dans la biométrie, l'identification et l’authentification, la sécurité digitale, l’analyse de données et de vidéos.



"Notre pays s'est engagé avec nos partenaires pour avoir un document CEMAC. Aujourd'hui, nous avons eu à examiner et à faire des observations sur le projet de spécimen de passeport. J'ai constaté que sur l'aspect technique, c'est-à-dire le fonds, nous avons des documents sécurisés. Nous avons fait des remarques de formes, ce sont les dernières retouches que nous avons demandées. Ils nous ont rassuré que nous allons avoir les passeports et les cartes d'identité d'ici fin avril", a affirmé le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah.



Un accélérateur de croissance



La libre circulation des personnes et des biens devrait contribuer à accroitre les échanges entre les pays de la zone CEMAC et encourager les investisseurs.



Selon le FMI en effet, face au ralentissement de son économie en raison de la chute des prix du pétrole et des matières premières, le commerce intra-Etats est un atout majeur pour la reprise de croissance en CEMAC. De plus, la libre circulation des personnes permettra aux peuples de cette région de se fréquenter et de partager sans contrainte.



La libre circulation devrait de toute façon booster les échanges commerciaux au sein des zones transfrontalières, à mesure que se développeront les liaisons routières. Et du fait que certains Etats de l’espace CEMAC, notamment le Tchad et la RCA, ne disposent d’aucun accès à la mer, l’intégration sera un atout de facilitation du transit.





