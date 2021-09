Tchad : pénalisés par la grève des enseignants, les étudiants menacent d'agir

Le secrétaire général de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), section de N'Djamena, Yaya Barkaï Mahamat, a donné ce 27 septembre un ultimatum au gouvernement pour trouver des solutions à la question des bus de transport des étudiants. Il a également dénoncé la grève des enseignants qui pénalise leurs études.



"La grève du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) qui a déjà beaucoup duré cause une répercussion énorme sur nos études. La grève est toujours répétitive, les années sont élastiques, il faut 5 à 6 ans pour une licence. Ce n'est pas du tout normal", dénonce Yaya Barkai Mahamat.



L'UNET demande au gouvernement de résoudre ce problème le plus vite possible afin de reprendre avec les activités académiques. Au cas contraire, l'UNET ne jouera pas à la figuration et réagira.



Yaya Barkaï Mahamat exige du Centre national des oeuvres universitaires et des autorités rectorales de "prendre toutes les mesures nécessaires pour débuter les cours sans aucun manquement".