Tchad : pénurie d’eau à Pala ; un député et des commerçants assistent la STE

Suite à la pénurie d'eau dans la ville de Pala depuis quelques semaines, le député Ndoubabe Tomel du parti politique RDP du Mayo Dallah et le chef du département de la Chambre de commerce de la province ont fait chacun un don de deux fûts de gasoil pour une valeur de 50.000 Fcfa.



C'est le président de la commission, Wannon Zoudjoné Mahamat, par ailleurs en charge de l'environnement et de la pêche, qui a réceptionné les bons de commandes des quatre fûts de gasoil, en présence de quelques membres de la commission, à l'hôtel de ville de Pala qui est le quartier général de cette commission.



Depuis le 1er février dernier, suite à la plainte de la population par rapport au manque d'eau, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest Hassan Saline a mis sur pied une commission de gestion et de redressement de la STE de Pala.