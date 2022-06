Tchad : personnel absent et insalubrité à l'hôpital de Goz Beïda, déplore le gouverneur

Cette visite inopinée s'inscrit dans le cadre du contrôle des activités des différentes structures étatiques. Elle vise à s'assurer de leur fonctionnement et s'imprégner des difficultés.



Au cours de sa visite, le gouverneur a constaté l'absence d'un bon nombre de personnel de l'hôpital, l'état insalubre de certains services et la prise en charge des malades par des stagiaires.



Le général Ismaël yamouda Djorbo a instruit les responsables des services de veiller à la santé de la population. Il a demandé au directeur général de l'hôpital de faire preuve de responsabilité et d'avoir l'amour du travail.



"L'hygiène de l'hôpital n'est pas du tout maintenue car les toilettes sont bouchées", a déploré le gouverneur qui a ordonné une opération de salubrité générale interne et externe.