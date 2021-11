Tchad : perturbation totale du réseau Airtel à Mongo depuis 5 jours

Il ne passe pas un jour sans parler du dysfonctionnement du réseau Airtel ces derniers temps à Mongo, chef-lieu de la province du Guera. Depuis plus d'une semaine, le constat est amer. La lenteur de réseau occasionne une communication à pas de caméléon.



"On ne peut pas faire une minute d'appel sans coupure de ligne, ce qui freine surtout les activités par voie téléphonique. Nous voulons juste le rétablissement du réseau pour nous permettre de vaquer à nos occupations quotidiennes par le canal de réseautage", explique un abonné d'Airtel.



Un autre abonné de l'opérateur téléphonique fait savoir qu'auparavant, Airtel était son réseau préféré. "Ce mois ci, le réseau n'est pas stable. Ça affiche "appel d'urgence" uniquement", dit-il.



Du côté d'Airtel, à travers sa hotline, impossible d'en savoir davantage. L'opérateur a toutefois annoncé des travaux d'amélioration de son réseau à N'Djamena et s'est excusé auprès de ses abonnés pour les perturbations.