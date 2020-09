Tchad : phase de saisie des notes du baccalauréat pour le jury

L'Office national des examens et concours (ONECS) a informé dimanche que les membres du jury du baccalauréat procèdent depuis ce matin à la saisie des notes de la première session des épreuves écrites.



"Cette phase constitue une étape cruciale avant la délibération et subséquemment la publication des résultats", selon l'ONECS.



"Nous réitérons notre appel aux candidats pour qu'ils restent sereins et ne se fient qu'aux informations provenant des sources officielles", précise l'ONECS.