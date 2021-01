Tchad : plaidoyer contre la violence en milieu scolaire à Abéché

L'association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens (ASJT) section du Ouaddaï a entamé ce samedi ses activités de l'année 2021 par une séance de sensibilisations sur le thème : « la violence en milieu scolaire et la cohabitation pacifique ».



Le coup d'envoi du lancement s'est déroulé au lycée Bilingue Privé Djedimi situé dans le quartier Assalam dans le 4e arrondissement de la Commune d'Abéché.



Le lancement des activités de L'ASJT a coïncidé avec la cérémonie de remise des bulletins du 1er semestre de cet établissement. Les membres de l’association se sont entretenus avec les élèves sur les méfaits de la violence en milieu scolaire et les maux qui minent le vivre ensemble.



Occasion pour le coordonnateur de l'association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens, secteur du Ouaddaï, Tahir Chaïbo Abakar, de souligner que son organisation a choisi le thème de la non violence en milieu scolaire pour inciter les élèves à bannir ce phénomène afin de consolider l'amour et le brassage.



De son côté, le proviseur du lycée bilingue privé Djedimi, Abdelmalik Abdrahman, s'est réjouit du choix porté sur son institution pour abriter le lancement des activités. Il a profité de l'occasion pour exhorter ses élèves à bien cerner le message de la non violence développé par les membres de l’association.



Les trois meilleurs élèves de chaque classe ont reçu des cadeaux de la part de L'ASJT.