Tchad : plaidoyer pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Kanem

Dans le cadre de la prochaine campagne de vaccination contre la poliomyélite qui se déroulera du 10 au 12 novembre dans la province du Kanem, une réunion de plaidoyer a été tenue le mercredi 8 novembre 2023 à Mao.



Cette réunion a été organisée par la Délégation Provinciale de la Santé Publique et de la Prévention du Kanem et présidée par Moustapha Mahamat Nour, Conseiller Économique du Gouvernorat, en représentation du gouverneur.



Plusieurs acteurs étaient présents à cette réunion, y compris des autorités administratives, des représentants d'ONG et des responsables d'organisations locales.



La campagne de vaccination vise à immuniser les enfants âgés de 6 à 59 mois dans l'ensemble de la province du Kanem, dans le but de lutter contre la poliomyélite.