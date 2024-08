Tchad : pluies et orages au Sud, Centre, Sud-Ouest, à l’Est et N'Djamena le 21 août (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne, publié par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), dans la matinée du mardi du 20 août 2024, des nuages cumuliformes ont été observées dans la partie Nord-Est, l’Oust, le Centre et le Sud du pays.



Dans l’après-midi des manifestations pluvio-orageuses seront observées au Sud du FIT, notamment dans la province du Borkou, le deux Ennedi, le Ouaddaï, le Wadi-Fira, le Moyen Chari, la Tandjilé, les deux Mayo-Kebbi, les deux Logone, le Mandoul, le Kanem, le Lac, le Hadjer-Lamis, le Bahr-Gazel, le Salamat et la ville de N'Djamena.



Par ailleurs, le Front-Intertropical (FIT) a oscillé entre le 19ème et le 21ème parallèle Nord, suivant l’axa Ounianga_Wour. Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches sont de secteur Nord-Est au Nord, de l’Ouest à Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives de 20 km/h au Nord, 18 km/h au Centre et de 08 km/h au Sud.



Evolution du temps pour la nuit et la journée du 21 août 2024

Pendant la nuit et la matinée de demain, des manifestations pluvieuses et orageuses probables affecteront la zone méridionale, le Centre, le Sud-Ouest, l’Est et la ville de N'Djamena. Le Front-Intertropical (FIT) oscillera toujours entre le 20éme et le 21ème parallèle Nord, suivant l’axe Aozi-Yebibou.



Les vents dominants d’intensité modérée à faible, dans les basses couches, seront de secteur Nord-Est au Nord, de Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives de 22 km/h au Nord, 16 km/h au Centre et de 06 km/h au Sud.



Les températures maximales prévues à 15 :00TU (16 :00 heure locale) pour la journée du 21 août 2024 seront en baisse de 1 à 2°C par rapport à celles d’aujourd’hui, pour la plupart des villes du pays. Ainsi, la ville la plus chaude sera toujours Faya avec un pic de 37°C. Tandis qu’à N’Djamena, il fera 30°C à 15 :00TU (16:00 heure locale).



Enfin, il fera 26°C à Koumra et Moundou à 15h:00TU (16:00 heure locale).