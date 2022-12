Tchad : plus d’un millier d’élèves policiers stagiaires intégrés

En raison d’un remplacement numérique à opérer dans le corps de la Police nationale, plus d’un millier d’élèves policiers stagiaires sont recrutés et intégrés à différents grades et catégories.



La décision est prise à travers un arrêté du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, signé le 27 décembre 2022. Ils sont issus de la promotion Maréchal du Tchad et intègrent le corps de la Police nationale, après sept années d’attente.



Les élèves ont passé neuf mois de formation à l’École nationale de police, en plus des stages dans les différents commissariats. Au Tchad, le ratio tourne autour de 1 policier pour 1 454 habitants.



« Ce qui n’est pas de nature à permettre le maintien efficace et efficient de la sécurité et de l’ordre public, sur l’ensemble du territoire national », reconnaît le chef du gouvernement Saleh Kebzabo.