Tchad : plus de 1200 candidats composent le concours d'entrée à l’INJS

La ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Madeleine Alingue, représentant son collègue du ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, a lancé vendredi à N'Djamena, le concours national d’entrée à l’Institut National de la Jeunesse et de la Culture (INJS).



Plus de 1200 candidats internes et externes composent les épreuves écrites et pratiques du concours national d’entrée à l’INJS dans 18 provinces du Tchad, en vue d’assurer l’encadrement et le suivi de la jeunesse tchadienne.



Sur l'ensemble des candidats, 140 lauréats seront retenus. Parmi eux, 50 suivront une formation de conseiller de jeunesse et d’animation, 50 seront orientés vers la formation de professeur adjoint d’éducation physique et sportive, à savoir conseiller de jeunesse et d’animation (CJA), conseiller d’éducation physique et sportive et professeur adjoint d’éducation physique et sportive.



Sur les 20 places réservées aux fonctionnaires, elles seront réparties comme suit : 10 conseillers de jeunesse et d’animation et 10 professeurs d’éducation physique et sportive.



Parmi les 140 lauréats qui devront être retenus pour suivre la formation, 100 places sont réservées au cycle externe avec le diplôme du baccalauréat.