Tchad : plus de 200 arbres mise en terre à Bébédjia par la communauté U-Report

L'objectif de la communauté U-Report de Bébédjia, pour la mise en terre de ces plans dans la ville de Bébédjia, c'est de contrecarrer les impacts du changement climatique sur tous les plans.



Le président de la communauté U-Report de Bébédjia, Mbaidanem Richard, a renseigné sur les sites retenus, mais aussi et surtout, le plan de protection et d’entretien de ces plans.



De manière technique et professionnelle, l'inspecteur départemental des eaux et forêts de la Nya, Haroun Hassan Haroun s'est félicité de l'initiative de la communauté U-Report de Bébédjia, et de la population de la Nya, pour le comportement responsable, face à l'environnement observé.



S'agissant de la protection de l'environnement, Haroun Hassan Haroun a profité de cette occasion pour sensibiliser davantage les différentes couches pour la préservation, tout en mettant en garde quelques citoyens à l'encontre de la loi.



Après la mise en terre de quelques arbres dans la cour de la mairie, le maire de la ville de Bébédjia, Mbaigolbe Naimian a situé l'importance de l'arbre, car selon lui, la vie de l'homme en dépend. Mbaigolbe Naimian a tracé quelques impacts négatifs sur le changement climatique qui menace la population de plein fouet.



Les sites retenus pour la plantation sont le jardin public d'enfants, la Place de l'indépendance, EPOZOP, l'hôpital de district et le site sacré Nomian.