Tchad : plus de 3000 correcteurs mobilisés pour le baccalauréat 2022

La phase de correction des copies du baccalauréat a débuté le 27 juin dans quatre centres à N'Djamena (lycée Maarif, lycée Ibnou Cina, lycée Évangélique et lycée Sacré-Coeur).



Plus de 3000 correcteurs et vérificateurs sont mobilisés pour la correction de plus de 500.000 copies dans un délai d'une semaine.



En matière d'innovation dans l'organisation, le président du jury précise que les correcteurs ont été identifiés parmi les enseignants de classe de Terminale aptes à corriger les copies. "On ne dit pas que le travail a été mal fait par le passé mais il y avait assez de plaintes (...) des enseignants n'étaient pas considérés ou appelés à N'Djamena comme correcteurs", explique Dr. Andjaffa Djaldi Simon.



Cette année, 97.915 candidats étaient enregistrés par l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) pour les épreuves du baccalauréat qui se sont déroulées dans 134 centres.