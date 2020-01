Tchad : plus de 3000 déplacés à l'Est après les affrontements au Darfour

Plusieurs milliers de déplacés soudanais ont été accueillis ces derniers jours dans la ville d'Adré et ses environs, à l'Est du Tchad, dans la province du Ouaddaï. Ils ont fui les violences intercommunautaires qui ont éclaté la semaine dernière à El Geneina, au Darfour occidental, près de la frontière tchadienne.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, accompagné d'officiers des forces de défense et de sécurité, s'est rendu vendredi à Adré, dans le département d'Assoungha.



Il a rencontré des responsables humanitaires du HCR et de la Croix-Rouge, en présence notamment du préfet d'Assoungha et des responsables locaux. La rencontre visait à mettre en place une opération de recensement des déplacés.



Au moins 3713 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont déjà été recensées. Ce chiffre va toutefois évoluer à la hausse sachant que l'opération de recensement se poursuit.



Une évaluation des besoins d'urgence est également en cours pour une prise en charge rapide des déplacés, tandis que la population locale du département d'Assoungha a apportée son assistance.



"Le Tchad a le devoir de protéger ces personnes qui ont quitté leur patrie à cause des conflits intercommunautaires", a déclaré le gouverneur Ramadan Erdebou. Il a invité les responsables du département à accompagner les équipes mises en place pour faciliter les opérations de recensement et de prise en charge.



Des sites de transition ont été identifiés par les autorités, tandis que l'intégration dans des centres existants est envisagée.