Tchad : plus de 3200 détenus vont bénéficier de la libération définitive

Djimet Arabi a souhaité que le séjour en prison serve de leçon aux bénéficiaires, et qu'aucune velléité de récidive ne vous effleure l'esprit.



"Vous devez faire preuve d'exemplarité au sein de la société et éviter de retomber dans les mêmes erreurs qui vous ont menées sur ce chemin", a-t-il dit.



Selon le ministre, "pour les prévenus et inculpés, des instructions fermes seront données afin que diligence soit faite pour permettre à chacun d'être situé sur son sort dans les meilleurs délais."



La remise collective de peines ne concerne pas les détenus condamnés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des actes terroristes.



Le 7 février 2020, le chef de l'Etat a signé un décret 7 février 2020 portant remise collective de peines des condamnés bénéficiaires libérables dans tous les établissements pénitentiaires du Tchad.