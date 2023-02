Tchad : plus de 350 militants du parti PDS rallient le MPS

Ali Moussa, un ancien militant du Mouvement patriotique du salut (MPS), a démissionné du Parti démocratique et social (PDS) et a choisi de rejoindre à nouveau le MPS.



La cérémonie de son ralliement a été organisée par la sous-coordination provinciale du Bureau de soutien de l'Union de la Tandjile, et présidée par Valangui Dengledi, départemental du MPS de la Tandjile Ouest, le 6 février 2023. Ali Moussa a été accompagné de 357 autres personnes dans son retour au MPS.



Il a déposé le drapeau du PDS et a pris celui de son nouveau parti. Il a souligné que le Tchad a besoin des idéaux du parti MPS et qu'ils correspondent à ses propres convictions. Valangui Dengledi a salué le retour d'Ali Moussa dans le MPS, en le décrivant comme un grand animateur du Bureau de soutien du MPS dans la ville.



Par ailleurs, il a demandé à Ali de s'engager pleinement au sein du parti. Zenaba Adoum Arabi a déclaré que les personnes qui ont quitté le MPS ont compris le message et sont revenues à leur place, où ils bénéficieront des mêmes droits que les autres militants.



Le coordonnateur du Bureau de soutien de l'Union de la Tandjile a installé Ali Moussa comme coordonnateur départemental du Bureau de soutien de l'Union de la Tandjile Ouest. Il a demandé à tous les militants de s'engager avec détermination et persévérance.