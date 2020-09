Tchad : plus de 400 agents de santé affectés dans des structures et délégations sanitaires

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a signé une série d'arrêtés portant affectation d'au moins 439 agents de santé nouvellement intégrés et recrutés.



Il s'agit notamment de médecins, sages-femmes diplômées d'État, techniciens de génie sanitaires et assainissement, techniciens supérieurs en soins infirmiers, techniciens supérieurs en nutrition, techniciens supérieurs en laboratoires, techniciens supérieurs en pharmacie, infirmiers diplômés d'État et agents techniques de santé.



Ils sont affectés dans différentes délégations provinciales ou structures de santé de la capitale ou des provinces.



Les intéressés doivent prendre service dans un délai n'excédant pas un mois. Passé ce délai, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale se verra dans l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent.