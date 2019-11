Tchad : plus de 50.000 enfants vont être vaccinés contre la polio au Chari Baguirmi

La campagne de riposte contre la poliomyélite dans le Chari Baguirmi a été lancé lundi à Koundoul. Plus de 50.000 enfants sont concernés par cette campagne.



La cérémonie de lancement a été présidée par le gouverneur de la province du Chari Baguirmi, Aboubakar Djibrine Aboubakar, en présence des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé.



Suite à un cas de polio découvert en septembre dernier dans la sous-préfecture de Koundoul, cette campagne de riposte contre la poliomyélite a été lancée sous le slogan "faisons tous vacciner nos enfants de 0 à 59 mois pour les garder en forme et en bonne santé".



Dans son intervention, le délégué sanitaire provincial du Chari Baguirmi, Dr. Yamadji Alias Djintaingar, a évoqué les objectifs de cette vaste campagne.



Le gouverneur de la province du Chari Baguirmi, Aboubakar Djibrine Aboubakar, a précisé que sa province fait partie de celles qui ont une faible performance en matière de couverture vaccinale. Pour preuve, la découverte de ce nouveau cas de polio remettant ainsi en cause l'espoir de son éradication tant attendue au Tchad et dans le monde.



Aboubakar Djibrine Aboubakar a invité toutes les autorités à différents niveaux de sa circonscription administrative à une forte mobilisation afin que tous les enfants de 0 a 59 mois soit vaccinés.



Il a déclaré que la santé de la population et la lutte contre la poliomyélite sont les engagements du chef de l'État Idriss Déby, avant de remercier les partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS et l'UNICEF.