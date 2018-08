Tchad : plus de 50 faux-douaniers renvoyés, 180 policiers et gendarmes écartés de N'Guéli

Une nouvelle descente inopinée du chef de l'Etat, ce vendredi 17 août, a surpris tous les collaborateurs du Palais, assure la Présidence."Idriss Déby sort de son bureau sous un soleil ardent. Il prend lui-même, le volant de sa voiture, sans chauffeur. Nous empruntons les avenues Mobutu, Pascal Yoadimandaji, le pont à double voie, faufilons entre moto-taxis et véhicules privés. Destination inconnue. L'arrêt est marqué à l'entrepôt de la douane de N"guéli. Sur place, personne ne s’y attendait", explique un journaliste de la direction de la communication de la Présidence qui a suivi le chef de l'Etat sans un écritoire, encore moins un calepin. "j’ai été pris au dépourvu. Cette descente est exclusivement inopinée", précise-t-il.



Le président surgit dans un bureau, questionne les occupants et met à la porte séance tenante, les faux-douaniers. Une cinquantaine est renvoyée, dont des femmes. "J’ai de vos échos. Je ne suis pas venu ici en ballade de santé", a-t-il lancé.



Dans un bureau, le chef de l’Etat questionne un responsable :

- "Combien de douaniers avez-vous dans votre service ?" ;

- 110, rétorque Djérambété Justin ;

- Vous avez besoin de combien d'agents pour accomplir loyalement votre travail ?

- 70, lui répond le fonctionnaire.



Séance tenante, le président se tourne vers le directeur général de la douane et lui demande de diminuer le nombre d'agents sous 24 heures. Sur place à Nguéli, il a mis deux heures pour inspecter les différents bureaux en constatant le travail qu’accomplissent les agents.



110 policiers, 70 gendarmes et 14 agents de l’ANS sommés de quitter les lieux



Dans ses visites des différents bureaux, Déby constate la présence des policiers, gendarmes et éléments de l’Agence nationale de sécurité. Ils sont au total 110 policiers, 70 gendarmes et 14 agents de l’ANS. "Ici c’est la douane. Votre place n’est pas ici. Quittez immédiatement les lieux", a-t-il déclaré.



Le président se tourne ensuite vers les femmes accusées de trafic des marchandises entre Kousséri et N’Djaména. "Vous avez assez fait ! Le pays a perdu beaucoup d’argent à cause de vos pratiques malsaines. Quittez les locaux de la douane en 5 minutes ou je vous fais emprisonner toutes".



Sur le chemin de retour, Déby s’immobilise au rond-point à double voie. Il fait arrêter tous ceux qui exercent au bureau national de fret (BNF). La police de la circulation routière qui n’était pas au courant de cette descente inopinée à Nguéli se rattrapera au retour du cortège présidentiel.