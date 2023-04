Tchad : plus de 55% des citoyens favorables à l’État fédéral (sondage)

Dans un sondage effectué en avril 2023 par le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) et dont le résultat est en cours de publication, 55,9% de Tchadiens, sur un échantillon de 1000 personnes interrogées, se penchent pour la forme fédérale de l’État contre 37,1% qui affirment préférer l’État unitaire fortement décentralisé. 7% des personnes interrogées ont refusé de donner leur avis sur le sujet.



Sur le sentiment anti-français, 63,2% des sondés trouvent que le sentiment anti-français est justifié en Afrique contre 29,6% qui trouvent cet élan peu important. 7,2 % des répondants n'ont pas répondu.



Les personnes interrogées ont exprimé certaines attentes et dont la priorité tourne autour de l'intégration des jeunes diplômés à la fonction publique (15%), l'amélioration de la santé 12,3%, l'amélioration de l'électricité 9,3% (...). Les conclusions complètes de l'enquête seront présentées à la presse le 2 mai 2023 au siège du CEDPE à N’Djamena.