Tchad : plus de 600 déplacés du canton Léo accueillis dans la Tandjilé suite aux violences

Ce samedi matin les autorités départementales, les leaders religieux, le responsable du centre social de la Tandjilé Ouest et l'équipe de la Croix Rouge locale ont rendu visite à ces déplacés. Ils demandent aux organisations humanitaires et aux personnes des bonnes volontés de leur porter secours.



Le secrétaire général du département de la Tandjilé Ouest, Ali Abakar Issa, et le maire de la ville de Kelo sont à la recherche d'un centre pour abriter ces déplacés composés majoritairement des femmes enceintes et des enfants.



L'équipe sanitaire de Kélo est chargée de s'occuper des malades et blessés.