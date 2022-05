Tchad : plus de six stations Total ont été vandalisées (ministre de la Sécurité)

"Plus de six stations Total ont été vandalisées par les manifestants", a déclaré ce 14 mai le général Idriss Dokony Adiker, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration.



"Ceux qui ont tenu cette manifestation doivent identifier et mettre à la disposition des forces de l'ordre les auteurs de vandalisme (...) Aller vandaliser une station d'essence, Dieu seul sait ce que ça va causer", a ajouté le ministre.



"Ce matin, ceux qui ont marché n'ont pas respecté les clauses. Le gouvernement prendra touts les mesures possibles pour mettre à la disposition de la justice ceux qui sont auteurs de ce non respect", a prévenu le général Idriss Dokony Adiker.



Initiée par Wakit Tamma et autorisée par les autorités, la marche contre la politique française au Tchad a dégénéré à N'Djamena et à Abéché.