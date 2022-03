Tchad : plus on réduit la vitesse, moins il y aura d'accidents" (ministre Sécurité publique)

Le ministre de la Sécurité publique Idriss Dokony Adiker reconnait un “laisser-aller” en matière de circulation routière et des vitesses excessives des gros-porteurs. Il souhaite la mise en place des carnets de bord pour pister les conducteurs tout au long du trajet. "S'il quitte à 7 heures et qu'il arrive à 9 heures, ce n'est pas normal (...) Faire l'axe N'Djamena-Abéché de 900 km en moins de 8 heures, ce n'est pas pardonnable pour un gros-porteur", dit-il.



Pour le ministre, la première action à faire est de réduire la vitesse. "Plus on réduit la vitesse, moins il y aura d'accidents", indique-t-il.



Le ministre assure que le directeur général de la police nationale prendra toutes les mesures pour contrôler la vitesse des gros-porteurs.



Dimanche 27 février, une collision entre deux bus de la compagnie Abou Hamama avait 39 morts et une cinquantaine de blessés près de Mangalmé au Guera. Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a demandé aux ministères concernés de prendre toutes leurs responsabilités.