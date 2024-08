Tchad : plusieurs champs de mil dévastés par les insectes dans le canton Kome Ndolebe

Le phénomène d'insectes ravageurs qui dévastent les champs de mil dans le canton Kome Ndolebe, département de la Nya, province du Logone Oriental, a pris les agriculteurs par surprise.



Ces derniers se retrouvent désemparés, ne pouvant que constater les dégâts. La saison des pluies de cette année a commencé en retard, mais les producteurs ont réussi à compenser ce retard, grâce à une bonne répartition des précipitations.



Cependant, le canton Kome Ndolebe a été confronté à une invasion d'insectes dévastateurs qui ont ravagé les champs de mil. Cela soulève des questions : l’on se demande si ces infestations sont dues aux aléas climatiques, ou bien à l'exploitation pétrolière dans le canton Kome Ndolebe, qui pourrait avoir des impacts négatifs sur la production agricole.



La question est posée aux techniciens du ministère de l'Agriculture du Tchad. De plus, il semble que le canton Miandoum a déjà enregistré des cas similaires d'infestation d'insectes, notamment dans le village de Bekia.



Pour un producteur vivant dans un village, les revenus dépendent principalement du rendement des cultures pendant la saison agricole. Mais cette fois-ci, que feront les paysans dans les zones touchées par ces ennemis des cultures dans le département ? Sur ce sujet, le ministère de l'Agriculture du Tchad est urgemment interpellé pour contrer l'action de ces ravageurs, et garantir une meilleure production agricole.



Étant donné que ce phénomène se déroule en août, quelles stratégies le gouvernement tchadien et, en particulier, les techniciens du ministère de l'Agriculture, vont-ils adopter pour venir en aide à ces paysans en difficulté ? Alors que les associations et certaines organisations non gouvernementales ont intensifié leurs actions de sensibilisation sur les méfaits du changement climatique, que feront-elles face à cette situation ?