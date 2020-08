Tchad : plusieurs ex-rebelles détenus à Koro Toro vont retrouver la liberté

"Les principaux chefs rebelles dont le secrétaire général du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République (CCSMR) et quelques chefs militaires de l'Union des forces de la résistance (UFR) ont effectivement été libérés parce qu’ils font partie des bénéficiaires de la grâce présidentielle qui a été signée le 10 août 2020 par le maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno", a déclaré lundi le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi.



"Ce n’est qu’aujourd’hui qu’on a commencé à N'Djamena par la mise en œuvre du décret de la grâce présidentielle. Demain, ça serait le tour des prisonniers détenus actuellement à Koro Toro, qui vont être rassemblés à Moussoro puis ils vont recouvrer leur liberté", a-t-il précisé.



Selon le ministre Djimet Arabi, "tous les 538 prisonniers contenus dans le décret de la grâce présidentielle vont être libérés."



"On a libéré une cinquantaine de personnes à N'Djamena dont quelques chefs rebelles"



La plupart des anciens éléments rebelles du CCSMR et de l’UFR sont détenus à Koro Toro et ils vont être transférés "demain ou après-demain à Moussoro avant d’obtenir leur libération", a indiqué le ministre.