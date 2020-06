Tchad : plusieurs milliers de masques distribués dans la ville de Moundou

Le bureau communal du MPS pour la ville de Moundou a procédé ce matin à Moundou, à la distribution des caches nez. Ce sont au total 8000 caches nez qui ont été distribués aux populations des quartiers Gueldjem, Bornou, Mbomian, Belle vue, Doumbeur, Koutou, Bélaba, Dokab Doyon et ceux du marché central.



Cette opération est à l'initiative du secrétaire exécutif du conseil communal du MPS pour la ville de Moundou, Moustapha Mahamat, en collaboration avec les membres du conseil communal.



« C’est après un tour dans les quartiers précités et ayant constaté que plusieurs citoyens ne portaient pas de caches nez que j’ai décidé d’en commander pour distribuer aux personnes n’ayant pas la capacité d’en acheter », a expliqué Moustapha Mahamat.



"La maladie est très dangereuse et contagieuse. Le seul moyen de nous en débarrasser est de respecter les mesures barrières prônées par les hautes autorités du pays avec à sa tête, le président Idriss Déby Itno qui se qui travaille sans cesse pour le bien être de la population Tchadienne", a martelé le secrétaire général exécutif communal du MPS de Moundou.



Les bénéficiaires ont loué l’initiative qui selon eux, est une contribution à leur bien-être. Ils encouragent d’autres personnes de bonne volonté à emboiter les pas de Moustapha Mahamat pour renforcer la lutte commune contre la Covid-19 qui décime des vies et l'économie.



Connu pour ses actions en faveur des plus vulnérables et surtout dans l’épanouissement de la jeunesse, Moustapha Mahamat est installé depuis le 28 juillet 2019 à la tête du conseil communal du MPS pour la ville de Moundou.