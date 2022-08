Tchad : plusieurs morts dans un effondrement près de Mao, après une pluie

Une autre pluie diluvienne a fait des pertes en vies humaines à Woutou-Koulfou, localité située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Mao.



En effet, cette pluie a coûté la vie à un couple de mariés, habitants de ce village, après l'effondrement de leur maison.



Avant-hier, une femme enceinte et ses deux enfants sont morts à Mao après l’effondrement de leur habitation causée par une forte pluie.



D’après l’ONU et les données des autorités sanitaires tchadiennes, les inondations au Tchad ont fait au moins une vingtaine de morts et plus de 100 000 sinistrés depuis juillet dernier.