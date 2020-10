Tchad : plusieurs motos et véhicules saisis à Sarh aux heures de couvre-feu

Les forces de gendarmerie ont saisi plusieurs motos et véhicules à Sarh, au Moyen-Chari, suite à des violations des heures du couvre-feu qui est en vigueur de 19 heures à 5 heures du matin dans la province.



En mission dans la ville, le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, est allé constater samedi les saisies.



"Les motos vont être libérées contre des amendes de 10.000 Fcfa et les véhicules 20.000 Fcfa", explique le porte-parole de la Légion de gendarmerie n°8.



Selon lui, "ce n'est pas fini. Tant que les gens ne respectent pas le couvre-feu ici à Sarh, la mission va continuer. Et on va frapper dur, de telle sorte qu'on respecte scrupuleusement le couvre-feu. Cette amende va être reversée au niveau du trésor public".



Le gouvernement a décidé mardi de réaménager les horaires de couvre-feu pour faire face à l'augmentation des cas de Covid-19.