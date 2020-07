Tchad : plusieurs présumés malfrats interpellés par la police à N'Djamena

La Police nationale a présenté mardi à N’Djamena, sept individus accusés de meurtre, contrefaçon d'argent et de viol.



Ces personnes ont été présentées en présence notamment du directeur général de la Police nationale, du procureur de la République et du directeur de la sécurité publique.



Les présumés trafiquants de monnaie ont été interpellés avec 40.000 faux billets en dollars. Ils opéraient notamment à Kousseri avec un complice et réalisaient des conversions de devises à N'Djamena.



Un homme âgé de 65 ans est soupçonné de viol sur une mineure de sept ans. Les faits ont eu lieu lundi dans le 1er arrondissement de N'Djamena.



Les citoyens ont été invités à collaborer activement avec les forces de l'ordre pour démasquer les malfrats, notamment en composant le numéro vert "2121".