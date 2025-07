Tchad : point de presse du délégué de l'Éducation nationale du Logone Occidental

Le délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique (MENPC) de la province du Logone Occidental, Djékoula Djikoldingam, a tenu un point de presse ce 10 juillet 2025, dans le bureau de la délégation, en présence de ses proches collaborateurs.



Ce point de presse a pour objectif de faire la restitution de la rencontre des délégués qui s'est tenue à N'Djamena le 25 juin 2025, en présence du ministre de tutelle.



Dans son propos liminaire, le délégué fait savoir que le MENPC trouve que, malgré les progrès et bonds structurels réalisés, l’école tchadienne rencontre des difficultés, surtout sur le niveau gnoséologique des élèves arrivés à l’université et qui sont confrontés à de problèmes pédagogiques.



Et le ministre de conclure que ce problème ne peut se résoudre que par une prise de conscience de tous les acteurs du système éducatif, surtout les délégués provinciaux et les inspecteurs départementaux de l’éducation nationale. Pour lui, cette situation ne peut trouver une solution définitive sans les enseignants qui constituent le moteur de l’éducation.



Le délégué a rapporté que le MENPC a insisté sur la responsabilité des délégués provinciaux à faire face à certaines situations, telles que la gestion des enseignants qui désertent leurs lieux d’affectation, la création anarchique des établissements ne répondant à aucune norme, ni critère défini par le ministère de l’Education, la bonne gestion des ressources matérielles de l’éducation, le phénomène de baisse de niveau et la gestion et le contrôle des manuels scolaires.



Le délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique de la province du Logone Occidental, Djékoula Djikoldingam a remercié tout les corps administratif et enseignant de la province du Logone Occidental, pour le travail abattu dans tous les ordres d’enseignement ayant permis de peaufiner l’année scolaire 2024-2025 dans des conditions acceptables.



Présentant les statistiques des examens de fin d’année, le délégué a félicité les lauréats et les parents pour leur soutien indéfectible.