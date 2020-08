Tchad : port de masque, la commission mixte de sécurité se déploie et sanctionne à N'Djamena

La commission mixte de sécurité en charge du suivi et du contrôle du port des masques, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, a effectué lundi une mission stricte de contrôle et de vérification du port des masques dans les différents quartiers et rues du 7ème et 8ème arrondissement de la capitale.



Les piétons qui n'ont pas de masque se cachent et fuient, au vu de tout le monde, pour éviter d'être arrêtés par les militaires.



Une amende de 2000 FCFA est donnée aux piétons réfractaires. Elle s'élève à 20 000 FCFA pour les motocyclistes.



Samedi, le ministre des armées et président de la commission défense et sécurité de la Coordination nationale de riposte sanitaire, le général Mahamat Abali Salah, a indiqué qu'à partir de lundi, "toute personne doit porter le masque. Le turban ou le pagne ne sont pas autorisés parce que nous constatons qu'ils les mettent seulement quand ils voient les forces de défense et de sécurité."